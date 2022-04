Discarica abusiva sulla Cassia sequestrata da Roma Capitale - Terzo Binario News

Una discarica abusiva di circa 1000 metri quadri nella zona nord della Capitale, in prossimità della Via Cassia , oltre i confini del grande raccordo anulare, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale.

Sono stati gli agenti del Gruppo XV Cassia, diretti dalla Dott.ssa Barbara Luciani, a scoprire l’area, nell’ambito dei controlli specifici per il contrasto agli illeciti ambientali: un terreno disseminato di rifiuti speciali e pericolosi , perlopiù carcasse di veicoli, per le quali sono in corso accertamenti identificativi relativi alla proprietà, nonché pneumatici deteriorati, bombole del gas, diversi rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, fusti arrugginiti contenenti oli meccanici e liquidi infiammabili, con conseguente pericolo di contaminazione del suolo e sottosuolo legato al loro sversamento.

A seguito di quanto accertato, gli operanti hanno denunciato per gravi reati ambientali il gestore di una carrozzeria che esercitava nell’area in questione. Sono tuttora in corso ulteriori indagini su presunte irregolarità amministrative inerenti l’attività e su altri eventuali responsabili.