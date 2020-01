Discarica a Monte Carnevale, la presidente del Municipio XII: "Scelta inaspettata" - Terzo Binario News

“La scelta di Comune e Regione di aprire una nuova discarica a Monte Carnevale arriva assolutamente inaspettata ed inattesa”. Così Silvia Crescimanno, presidente del Municipio XII.

“Avvieremo immediatamente un’interlocuzione con le amministrazioni responsabili per comprendere le motivazioni di questa decisione e per rappresentare le ragioni di un territorio già devastato dalla discarica di Malagrotta e che richiedeva e richiede di essere bonificato e riqualificato e di certo non merita di subire ulteriori disagi”.