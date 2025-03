Disabilità gravissima, a Cerveteri l'ascolto delle famiglie e per individuare le misure necessarie • Terzo Binario News

La sindaca Gubetti: “Importante essere vicini alle persone e semplificare al massimo le procedure”

Giovedì 27 febbraio, presso l’Aula Consiliare del Granarone, si è tenuto un importante incontro con i caregiver e i familiari degli utenti con disabilità gravissima, un momento dedicato alla presentazione del bando 2025, appena pubblicato.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale e di numerose famiglie direttamente coinvolte dalle misure previste.

“Un momento di confronto fondamentale – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – per dare voce alle difficoltà quotidiane che queste famiglie affrontano e per individuare soluzioni concrete in grado di alleggerire il loro carico burocratico

Abbiamo voluto, sin da subito, accogliere una delle richieste più sentite, quella che consente di evitare l’obbligo di ripresentare domanda per coloro che sono già beneficiari del contributo, garantendo così una significativa semplificazione delle procedure amministrative.”

L’Amministrazione ha ribadito il proprio impegno a supportare le famiglie che si trovano a gestire situazioni estremamente complesse, spesso al limite della sostenibilità. “È essenziale – ha aggiunto il Sindaco – che chi vive queste realtà non debba scontrarsi con ostacoli burocratici inutili. Il nostro compito è garantire il massimo sostegno, rendendo più agevoli e accessibili procedure come la rendicontazione e la certificazione.”

Durante l’incontro si è discusso anche delle modalità di pagamento, che con il nuovo bando avverranno su base mensile, e della presentazione della documentazione, che dovrà essere inviata tra il 1° e il 10° giorno del mese successivo. Inoltre, sono stati forniti chiarimenti sul contributo di cura, che richiederà al caregiver la compilazione di un’autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni indicate nel Piano Assistenziale Individuale (PAI).

L’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di essere al fianco delle famiglie più fragili, garantendo un sostegno costante e concreto.

La nostra azione amministrativa – ha concluso il Sindaco Gubetti – è e sarà sempre orientata a migliorare la qualità della vita di questi cittadini e a semplificare le procedure per accedere ai servizi di cui hanno diritto. Chi vive la condizione di caregiver spesso si scontra con difficoltà enormi che vanno a peggiorare una situazione già complessa, noi abbiamo il dovere di stare al loro fianco per farli sentire meno soli. Ringrazio l’Assessore alle Politiche Sociali di Ladispoli Gabriele Fargnoli per il supporto dato durante l’incontro, la Dott.ssa Giorgia Medori per aver seguito in prima persona questo tema così delicato, l’assistente sociale Jasmine Birò e tutto l’Ufficio Servizi Sociali. “