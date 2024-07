Derubato mentre prende il tram • Terzo Binario News

È stato effettuato un altro servizio antiborseggio e antirapina all’interno delle stazioni metro del centro e della Stazione Roma Termini, da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Roma.

Gli agenti del Commissariato Viminale hanno tratto in arresto un cittadino peruviano per il reato di rapina impropria commessa ai danni di un soggetto che si stava accingendo a prendere il tram. Inoltre é stato fatto un fermo di indiziato di delitto, in via Manin, a carico di altri due soggetti che hanno rapinato, in concorso, un cittadino Italiano di una catenina d’oro.

Nel corso dell’anno sono stati realizzati dalla Questura, con cadenza settimanale, servizi specifici atti a contrastare reati predatori, spesso commessi da cittadini sudamericani; nell’ambito delle attività ne sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, con arresti e denunce, circa 560, in quanto autori di vari reati.

In particolare va menzionata l’operazione Matador della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Roma, che ha consentito nei mesi scorsi di eseguire 8 misure cautelari in carcere nei confronti di 8 cittadini di origini sudamericane, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti con destrezza e utilizzi indebiti di carte. Analoghi servizi specifici continueranno anche nei prossimi giorni