D'Emilio: "Svolta per chi viveva vicino al campo di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“Finalmente siamo riusciti a dare una svolta alle persone che risiedevano in un campo spontaneo sopra lo stadio comunale.

Nonostante la solidarietà dei cittadini e l’interessamento dell’amministrazione, quella situazione non era più tollerabile.

Prima di tutto perché alle persone meno fortunate va garantita la dignità, poi, perché se qualcuno ha bisogno di aiuto e magari presenta problematiche di vario tipo è nostro dovere aiutare nei limiti delle nostre possibilità e sempre seguendo la legge.

Voglio quindi ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, dalle forze dell’ordine, ai servizi sociali, alla ASL che ha fornito l’assistenza sanitaria. Ovviamente non posso scendere in particolari per motivi di privacy, ma soprattutto di rispetto verso le persone e non si può mettere in piazza le particolari dinamiche che si innescano in certi casi. Sta’ di fatto che sono stati forniti tutti gli strumenti legali e sanitari previsti e la necessaria disponibilità ed assistenza per creare le condizioni affinché queste persone possano vivere in modo più decoroso ma soprattutto seguite da professionisti che possono aiutarli ad affrontare le loro criticità.

Con questa azione abbiamo raggiunto un traguardo importante perché diamo a queste persone una seconda possibilità.

Inoltre ho piacere di comunicare che siamo riusciti a reperire altri fondi per poter dare una mano a chi ne ha bisogno ed abbiamo instaurato con la ASL una collaborazione importante per permettere di reinserire attraverso progetti complessi, le persone nel mondo del lavoro”.

Pierluigi D’Emilio

Assessore Servizi Sociali