“Degustiamo il territorio”: a Cerveteri aperture straordinarie delle cantine del vino, degustazioni e seminari • Terzo Binario News

Iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, insieme a Momenti Divini e con il contributo di Arsial. L’Assessore Ferri: “Occasione speciale per conoscere e promuovere il prodotto che rende Cerveteri famosa nel mondo: il vino!”

Una serie di incontri e degustazioni nelle cantine del territorio, masterclass guidate, seminari, laboratori, show-cooking, momenti conviviali al fine di valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole del territorio Cerite, i prodotti tipici dell’agrifood locale e del patrimonio paesaggistico e culturale, i prodotti a marchio De.C.O.. Si tratta della rassegna “Degustiamo il territorio”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, insieme all’Associazione Momenti diVini e con il contributo e finanziamento della Regione Lazio e di Arsial.

“Le cantine vitivinicole di Cerveteri aprono al pubblico con una serie di appuntamenti speciali durante i quali i visitatori potranno fare degustazioni e conoscere, attraverso la presenza dei sommelier delle varie aziende, le peculiarità, i segreti e le caratteristiche, anche le più nascoste o curiose, del prodotto che da sempre rende Cerveteri orgogliosa e famosa nel mondo, ovvero il vino – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – oltre alle aperture straordinarie delle cantine, spazio anche a momenti prettamente informativi, con seminari sui prodotti a marchio De.C.O., il marchio di Denominazione Comunale d’Origine istituito per tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato di Cerveteri, laboratori didattici e masterclass. Per tutte le festività natalizie, dal 28 dicembre al 5 gennaio, il territorio di Cerveteri celebrerà il vino: considerato il periodo, potrà essere anche occasione per chi visiterà le nostre cantine, per acquistare del vino per poi servirlo nei giorni di festa o magari per farne dono ad una persona cara”.

“A pochi giorni dall’avvio di questa iniziativa – aggiunge l’Assessore Riccardo Ferri – una vetrina davvero importante per il settore agricolo della nostra città, ci tengo a fare un ringraziamento a Catia Minghi dell’Associazione Momenti diVini, che come sempre con estrema professionalità condurrà le giornate, caratterizzate da un programma davvero ricco, e i dipendenti della Segreteria del Sindaco, Chiara De Vincenzo, Luca Paolangeli e William Tosoni, che con grande impegno hanno lavorato predisponendo tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del contributo di Arsial, realizzato la grafica e la parte comunicativa”.

Il programma di “Degustiamo il territorio” inizia sabato 28 dicembre con l’apertura della “Tenuta Tre Cancelli” e “Cantina Belardi”, dell’Azienda Agricola “Lopes” e della Cantina “San Martino”. Il giorno seguente è il turno della “Società Agricola Onorati”, della Cantina di Cerveteri, dell’Azienda Agricola “Ferri” e “Valle del Canneto”.

Il nuovo anno si apre in Sala Ruspoli: giovedì 2 gennaio alle ore 16:30 seminari, show-cooking e degustazioni. Il giorno seguente, alle ore 10:30 il laboratorio didattico “Mani in Pasta – Ciambelline al vino De.C.O. di Cerveteri” e il pomeriggio, alle ore 16:30 “Impastiamo la tradizione – Pizza Gourmet”.

Sabato 4 “Degustiamo il territorio” si sdoppia: ricominciano le aperture straordinarie delle cantine “Tenuta Tre Cancelli”, “Cantina Belardi”, “Società Agricola Onorati” e “Valle del Canneto”, e in Sala Ruspoli degustazioni guidate e masterclass alle ore 11:30, 16:30 e 18:30.

Domenica 5 gennaio, chiudono la rassegna le degustazioni dell’Azienda Agricola “Ferri”, della “Cantina Cerveteri”, “Azienda Agricola Lopes” e “Cantina San Martino”.