De Carolis di Fdi Ladispoli: "Prima giunta a realizzare tante opere pubbliche" - Terzo Binario News

“Nel mettere in ordine alcune cose mi è capitato in mano una rivista del 2004. L’Ortica del 14.4.04 a pagina 1 riporta un articolo:” Addio alle buche nelle vie di Ladispoli”, io ho utilizzato un simile titolo per condividere con voi la mia lunga esperienza di cittadino impegnato nella politica locale e in passato anche come Consigliere Comunale, sia di maggioranza, sia d’opposizione.

Con i miei ottantacinque anni, sempre vissuti a Ladispoli, ho visto operare tutti i Sindaci e le loro Giunte, ma mai nessuno prima dell’attuale Sindaco Alessandro Grando ha rifatto il manto stradale in moltissime strade a metà mandato. Nel vecchio articolo si trovano tante promesse mai attuate e per questo motivo desidero far sapere alla gente che questa Giunta è la prima a fare tantissimi lavori pubblici durante il mandato e non alla fine. Di solito i lavori pubblici importanti si fanno poco prima delle elezioni, inaugurazioni di ogni genere di strutture non terminate e rifacimento stradale al solo scopo di impressionare l’elettorato.

Il Sindaco Grando, invece opera nel silenzio e fa tantissime cose e realizza ciò che non è mai stato fatto prima e spesso porta a compimento quello che gli altri avevano avviato/promesso e non realizzato. Considerando che i soldi non scorrono più come una volta e che i finanziamenti pubblici per i Comuni sono sempre meno, il Sindaco Grando sta compiendo dei veri miracoli.

Poter viaggiare in sicurezza sulle nostre strade di Ladispoli è una meraviglia mai vissuta prima! Vorrei elogiare il mio Sindaco perché con grande umiltà porta avanti il suo programma elettorale e sta dando a Ladispoli tanti servizi: presto si inaugurerà la nuova caserma dei Carabinieri, il distaccamento del Commissariato di P.S. sta per essere reso operativo, il Palazzetto dello Sport e anche la possibilità di un ospedale a Ladispoli ora è realtà perché Ladispoli, meglio il Distretto 2 dell’ASL RM 4, è stato inserito nel piano regionale della sanità, grazie all’iniziativa di Fratelli d’Italia di Ladispoli, in particolare dei Consiglieri G. Ardita e R. Cavaliere, che ha presentato due mozioni poi approvate in Consiglio Comunale e grazie alla successiva iniziativa di FdI in Regione Lazio, ovvero l’approvazione della mozione dell’On. Giancarlo Righini in Consiglio Regionale ora le premesse per costruire un ospedale per la nostra zona è realtà.

Il Presidente di FdI Ladispoli Domenico De Carolis