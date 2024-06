D'Amato (Azione): "Vino risorsa per il paese, si includano sempre piccoli produttori" • Terzo Binario News

“Ho incontrato la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti FIVI, che di concerto con la Confederazione Europea dei Vignaioli Indipendenti – CEVI – e le altre Federazioni nazionali, hanno presentato un Manifesto per le prossime elezioni europee, in difesa del settore vitivinicolo. Il Vino di qualità è una grande risorsa per l’economia del Paese. Le aziende vinicole costituiscono un elemento di garanzia sia per la tutela del paesaggio sia per il forte legame tra territorio e prodotto.

Sono lo strumento utile per creare percorsi di enogastronomia, coniugando il turismo alla tutela dei piccoli borghi. In questo quadro, è importante accogliere le richieste della FIVI che chiede, ad esempio, l’inclusione dei piccoli produttori all’interno della PAC e la riduzione della burocrazia. Le politiche europee devono semplificare le procedure, affinché le risorse disponibili superino i vincoli amministrativi che spesso privilegiano le grandi imprese a svantaggio delle piccole aziende verticali, dalla vite alle bottiglie”.

Lo ha dichiarato il Candidato alle prossime elezioni europee per Azione, Alessio D’Amato, durante l’incontro per la presentazione del Manifesto della FIVI.