D'Amato: "Ai medici di base tutte le dosi richieste, agitazione eccessiva" - Terzo Binario News

“Ai medici di medicina generale (MMG) sono state consegnate il 97% delle dosi dei vaccini da loro ordinati pertanto mi sembra eccessivo proclamare uno stato di agitazione e siamo pronti da subito ad aumentare le dosi di Astrazeneca a disposizione degli MMG.

I cittadini sono liberi di scegliere se richiedere la vaccinazione dal proprio medico o presso il sistema di prenotazione regionale che riscuote una grande adesione per l’efficienza e per la cortesia degli operatori. Oggi superiamo il record delle 50 mila somministrazioni in un giorno, 13 mila sopra il target stabilito dalla struttura commissariale, a testimonianza del buon andamento della campagna vaccinale nel Lazio.

In questa pandemia abbiamo bisogno di tutti, degli hub vaccinali, dei medici di famiglia e anche delle farmacie che sono pronte a partire a fine mese. Bene anche l’open day Astrazeneca a Rieti grande successo di adesione”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.