Dal biliardino umano all’artigianato: al via il Summer Festival a Casal Bernocchi • Terzo Binario News

Dal oggi al 2 giugno, Casal Bernocchi si trasformerà in un vivace centro di attività e divertimento per tutta la famiglia con il Bernocchi Summer Festival. Oltre a birra, street food, spettacoli e concerti per ragazzi e adulti, il festival offrirà una varietà di attrazioni pensate appositamente per le famiglie e i bambini, creando un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

Un Festival a misura di famiglia

Il Bernocchi Summer Festival promette di essere un evento imperdibile per le famiglie, con una gamma di attività che saprà intrattenere e divertire tutti. Dalle 18:00 fino a tarda sera, il festival offrirà un ambiente sicuro e accogliente dove i bambini potranno divertirsi e i genitori rilassarsi.

Mercatini artigianali e street food

I mercatini artigianali saranno uno dei punti di forza del festival, con bancarelle che offriranno una vasta selezione di prodotti fatti a mano, dall’artigianato locale ai gioielli, abbigliamento e molto altro.

Sarà l’occasione perfetta per acquistare regali unici e supportare gli artigiani del territorio. Accanto ai mercatini, un’ampia selezione di street food delizierà i visitatori con piatti gustosi e bevande rinfrescanti, perfetti per una giornata all’aperto.

Divertimento per i bambini, e non solo

I bambini saranno i veri protagonisti del Bernocchi Summer Festival, grazie a una serie di attività pensate appositamente per loro. Tra le attrazioni più attese ci sarà il biliardino umano gonfiabile, un gioco che permetterà ai più piccoli di divertirsi in tutta sicurezza, diventando le pedine viventi di un enorme tavolo da calcio.

Non mancheranno i truccatori per bambini, pronti a trasformare i più piccoli in principesse, supereroi o animali fantastici con colori e glitter. Inoltre, giochi e sport saranno organizzati per tutta la giornata, con attività che spaziano dai laboratori creativi ai tornei di mini basket e pallavolo.

Sport e attività all’aria aperta

Lo sport avrà un ruolo centrale nel festival, con campi allestiti per diverse attività sportive. I bambini e i ragazzi potranno partecipare a gare e tornei, imparare nuovi sport e sfidarsi in competizioni amichevoli. Saranno presenti istruttori e allenatori per guidare i partecipanti e garantire un’esperienza educativa e divertente.

Un’esperienza coinvolgente per tutti

Ogni giorno del festival sarà animato da una serie di eventi e spettacoli che terranno tutti col fiato sospeso. Gli artisti di strada e gli spettacoli di magia affascineranno i più piccoli, mentre le performance musicali e le esibizioni artistiche coinvolgeranno tutta la famiglia in un’atmosfera di festa e allegria.

Un festival per il sociale

Il Bernocchi Summer Festival non è solo un’occasione di divertimento, ma anche un’importante iniziativa sociale. Il campo sportivo di Casal Bernocchi, cuore pulsante della comunità, ospiterà l’intera manifestazione. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Onlus locale, che da anni si impegna a offrire servizi e attività ai giovani del quartiere, contribuendo a mantenere viva e attiva la comunità