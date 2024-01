Da Viterbo al Brunei: dieci giorni da favola per la coppia di hair stylists invitati alle nozze del principe • Terzo Binario News

Abdul Mateen ha voluto al suo matrimonio Alessio Evangelistella, da Soriano, e la compagna Roberta Andreuccioli, originaria di Tolfa

di Cristiana Vallarino

Teste coronate, miliardari, capi di stato di tutto il mondo: è ampia e prestigiosa la lista degli invitati alla lunga serie di festeggiamenti per le nozze del principe del Brunei, Abdul Mateen. E, tra loro, ci sono anche due giovani partiti da Viterbo: Alessio Evangelistella, 40enne, di Soriano, e la compagna Roberta Andreuccioli, originaria di Tolfa . La coppia di hair stylists gestisce l’affermato Knot Salon, in via Polidori, nel capoluogo viterbese.

Alessio è stato voluto espressamente dal 32enne principe di cui è amico da una decina di anni, da quando lo conobbe a Londra, diventando il suo parrucchiere di fiducia. “Me lo presentarono dei diplomatici che frequentavano il salone dove lavoravo, a Camden – ha raccontato Alessio –: andavo da lui ogni settimana nella casa di Kensington. Poi io sono ritornato in Italia ed ho continuoato a seguirlo nei suoi viaggi in Europa. Roberta ed io siamo onoratissimi dell’invito alle sue nozze con Anisha”.

Per la coppia italiana è stata un’esperienza da sogno, a cominciare dall’arrivo in aeroporto dove ha trovato ad attenderli una Rolls Royce con autista loro riservata. Hanno poi avuto per tutto il tempo una persona a cui rivolgersi per qualsiasi necessità e sono stati alloggiati in suite extralusso, con ogni comfort immaginabile.

“Ci hanno dato precise indicazioni sul protocollo, anche sul tipo di abiti da indossare nei vari momenti del lungo cerimoniale – ha detto Roberta nelle telefonate alla mamma Daniele Cedrani, presidente del Centro La Rocca Aps di Tolfa – Abbiamo partecipato a due momenti ufficiali, mentre Alessio ha curato il look del principe nel giorno più importante. E’ stato come vivere dentro una favola moderna”.

I festeggiamenti sono durati 10 giorni: l’11 la promessa, il 14 le nozze vere e proprie. E c’è stata pure una parata che ha attraversato la città del Borneo.

Il principe è il decimo figlio del sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi del pianeta, ha studiato politica internazionale a Londra e frequentato la stessa accademia militare dei principi William e Harry. E’ una celebrità nel Sud Est asiatico, con un account Instagram da oltre due milioni di follower.