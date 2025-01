Da ubriaco, aggredisce i Carabinieri alla metro Battistini: 24enne arrestato e processato • Terzo Binario News

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 24 anni, con precedenti, in via Monti di Primavalle, nei pressi della fermata metro Battistini, dove erano intervenuti in ausilio di altra pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo.

L’uomo, in stato di alterazione fisica dovuta all’ abuso di alcol, stava discutendo animatamente per futili motivi con cittadino egiziano che lo accusava di avergli asportato il portafogli.

Durante le operazioni di controllo ed identificazione l’uomo improvvisamente si è allontanato, dirigendosi a piedi verso via Bonifazi dove, dopo breve inseguimento, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, anch’essi intervenuti in ausilio.

Una volta fermato, l’uomo si dimenava tirando calci ai militari che a fatica riuscivano a bloccarlo e ad accompagnarlo in caserma. Durante il trasporto, a bordo dell’auto dei Carabinieri, l’esagitato colpiva a testate la paratia dell’auto e successivamente giunto negli uffici, in uno scatto d’ira, tentava dapprima di scagliarsi contro un militare e poi dava una testata contro il muro.

Successivamente veniva prontamente bloccato e posto in sicurezza dagli operanti. Seguito intervento 118, l’arrestato è stato trasportato presso S. Filippo Neri in cod. giallo ove esito accertamenti clinici e consulenza psichiatrica è stato dimesso con prognosi gg 2 per lievi contusioni al cranio e alla mano.

Questa mattina, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo il divieto di dimora a Roma, in attesa del processo.