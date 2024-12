Da Astor Piazzolla ai classici del Natale: il Trio Namaste in concerto al Granarone • Terzo Binario News

Tomassetti, Benedetti e Arbonelli in Aula Consiliare venerdì 20 dicembre alle ore 21:00, ingresso gratuito

Tre musicisti raffinati, eleganti, di spessore ed una scaletta con grandi brani, che spaziano dai più illustri e celebri compositori ai tipici brani natalizi. I classici di Astor Piazzolla, come “Che tango che”, “Chiquilin de bachin”, “Oblivion” e “Libertango”, di Carlos Gardel, con la meravigliosa “Por una cabeza” fino ai classici natalizi, come Jingle-Bell Rock e Silent Night.

Sarà una serata magica ed emozionante quella che venerdì 20 dicembre alle ore 21:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone vedrà protagonista il “Trio Namaste”, con Eleonora Tomassetti al Bayan, un tipo di fisarmonica cromatica a bottoni, sviluppata in Russia all’inizio del XX secolo e Natalia Benedetti e Guido Arbonelli al clarinetto.

Il concerto, inserito all’interno del programma del Natale Caerite 2024, è ad ingresso gratuito e vede l’organizzazione e direzione artistica del Professor Mauro Porro, compositore e docente di musica di Cerveteri, del quale saranno proposte anche alcune sue originalissime composizioni.

“Il Trio Namaste già in diverse occasioni si è esibito a Cerveteri riscuotendo sempre un successo e una partecipazione di pubblico davvero importante – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – siamo pertanto felici di poter avere anche quest’anno, all’interno dell’offerta culturale natalizia della nostra città, un trio di artisti così raffinati e di tanto prestigio. Il Trio ritorna a Cerveteri con uno spettacolo nuovo, con una scaletta di brani molto conosciuti, che sono certa ci emozioneranno e ci regaleranno una serata davvero di grande qualità. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare il Professor Mauro Porro, una persona estremamente conosciuta nella nostra città, che già negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale si è impegnato con costanza e grande dedizione alla promozione della grande musica. Un appuntamento, quello di venerdì 20 dicembre, che tutti gli appassionati di musica certamente apprezzeranno”.

“Oltre che per assistere ad uno spettacolo di grande qualità – conclude il Vicesindaco Battafarano – il concerto sarà occasione per scambiarci gli auguri e per darci appuntamento a tutti gli altri concerti ed eventi del nostro Natale Caerite. Vi aspettiamo!”.