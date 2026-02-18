 Cup di via Cadorna a Civitavecchia, la Asl Roma 4: "Servizio presto riattivato" • Terzo Binario News

Cup di via Cadorna a Civitavecchia, la Asl Roma 4: “Servizio presto riattivato”

Feb 18, 2026

“Disservizio è stato causato da un’iniziativa autonoma di un dirigente non condivisa con la Direzione”

In merito alla chiusura temporanea dello sportello CUP di Via Cadorna, la Direzione Aziendale della Asl Roma 4 chiarisce che il servizio sarà presto riattivato nei consueti orari e modalità.

Il disservizio è stato causato da un’iniziativa autonoma di un dirigente non condivisa preventivamente con la Direzione. La situazione è stata subito presa in carico per ripristinare il servizio ed evitare che si ripeta.

La Direzione si scusa per l’inconveniente e conferma l’impegno a garantire continuità, efficienza e qualità dei servizi sul territorio.