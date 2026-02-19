Pulizia straordinaria nel centro di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella giornata di domani il centro storico di Civitavecchia sarà interessato da un intervento straordinario di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

L’operazione, coordinata dall’Assessorato all’Ambiente, vedrà impegnati in maniera congiunta l’Ufficio Ambiente del Comune e CSP (Civitavecchia Servizi Pubblici), con un’azione mirata che comprenderà spazzamento e lavaggio di piazze e vie, sfalcio dell’erba, potature mirate nelle aree che necessitano di intervento, oltre alla sistemazione, al riordino e alla cura del verde.

L’obiettivo è concentrare uomini e mezzi nel cuore della città per migliorare il decoro urbano e intervenire in modo puntuale sulle criticità presenti.

“È un’azione semplice e concreta, utile a migliorare la cura degli spazi comuni nel cuore della città” aggiunge il Sindaco Marco Piendibene. Domani mettiamo in campo un intervento straordinario nel centro storico per dare una risposta concreta e immediata alle esigenze di decoro e manutenzione. È un’azione coordinata, con Ufficio Ambiente e CSP al lavoro insieme, che ci consente di intervenire in modo mirato su pulizia e verde, concentrando risorse e mezzi dove è più necessario. Questo lavoro non è un episodio isolato: si inserisce in una programmazione più ampia che prevede ulteriori interventi periodici, nel centro storico e negli altri quartieri, per rafforzare in modo stabile la qualità della manutenzione urbana” dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini.

L’intervento si inserisce in una programmazione più ampia che prevederà ulteriori azioni mirate e periodiche sia nel centro storico che negli altri quartieri, con l’obiettivo di rafforzare la qualità complessiva della manutenzione urbana.