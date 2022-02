Una porzione di terrazza di una palazzina è crollata, con i calcinacci finiti nell’appartamento sottostante.

Questo quanto successo poco fa in pieno centro a Civitavecchia, fra largo San Francesco d’Assisi.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, al lavoro per la messa in sicurezza dello stabile, evacuato per precauzione.

Non si registrano feriti.

Sul posto Carabinieri, Polizia e un’ambulanza a supporto.