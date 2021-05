Croce Rossa a Civitavecchia: oggi illuminazione speciale al Traiano - Terzo Binario News

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta.

Inarrestabile è stato dall’inizio della pandemia, l’operato della Croce Rossa su tutti i fronti, riuscendo ad essere come sempre “ovunque per chiunque”. Oltre all’enorme attività sul fronte del Coronavirus e l’attuale supporto per l’esecuzione dei tamponi e nella campagna vaccinale, imponente è stato l’impegno per la consegna dei pacchi alimentari a persone e famiglie bisognose.

A Civitavecchia, dall’inizio della pandemia sono state circa 1000 le famiglie raggiunte dai volontari CRI che hanno consegnato oltre 15.000 pacchi alimentari.

ĽUnità di Strada ha operato costantemente in supporto delle persone senza fissa dimora. Non ha subito interruzioni la donazione del sangue né la formazione dei i nostri volontari.

“Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinarietà dei Volontari che da oltre un anno ogni giorno sono impegnati in molteplici attività a supporto dell’Istituzioni e a sostegno della popolazione “ sottolinea Roberto Petteruti, Presidente della Croce Rossa Italiana di Civitavecchia.

Commenta il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco: “Insieme al Vicesindaco Magliani e all’Assessore Napoli, ho ricevuto con piacere la delegazione di Croce Rossa, che mi ha consegnato la bandiera che per una settimana sventolerà sulla sede comunale. Civitavecchia omaggerà l’organizzazione illuminando il Teatro Traiano di rosso sabato prossimo, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa.

Il territorio, nella difficile fase pandemica, ha potuto avere ancora una volta la prova tangibile della grande efficienza e preparazione di donne e uomini della Cri, che non finiremo mai di ringraziare. L’Amministrazione sarà vicina al Comitato per aumentare il livello di collaborazione e per unire le forze davanti ad ogni emergenza”.