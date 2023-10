Cresce e si rinnova l’Unione Inquilini di Fiumicino • Terzo Binario News

L’Assemblea dell’Unione Inquilini di Fiumicino, svoltasi venerdì 27 ottobre, ha eletto in modo unanime il suo nuovo Segretario: Maurizio Ferreri.

Maurizio Ferreri, ex Consigliere Comunale di Fiumicino, eletto nel 2013 e nel 2018, successivamente iscritto a Demo.S. Impegnato da sempre nel tema del Sociale attraverso varie Associazioni del Territorio.

A Maurizio Ferreri vanno i migliori auguri di buon lavoro dell’Unione Inquilini Nazionale e di tutta l’organizzazione.

“Mi impegnerò – spiega il nuovo Segretario Maurizio Ferreri- per l’affermazione di un sindacato che mette davanti a tutto la difesa dei Diritti Umani. Nella mia esperienza ho constatato che la politica tende a “correre” più alla ricerca di numeri che a dare soluzioni a temi “incancreniti” da decenni e che riguardano spesso una “minoranza “di persone” Purtroppo solo coloro che passano attraverso certe problematiche, comprendono la vera urgenza di agire. Raccolgo l’eredità importante di Emanuela Isopo, eletta nel Direttivo Nazionale e che sul territorio, in merito alla tematica della casa, ha creato attraverso Unione Inquilini, un punto di riferimento e di aiuto per tanti cittadini in disagio abitativo. In questi ultimi anni ha saputo rinnovare e creare una squadra motivata e coesa insieme al quale auguro a lei un buon lavoro per il suo nuovo incarico. Nel segno della continuità e dell’attenzione sempre posta alla tematica del disagio abitativo spesso legato a quello economico, puntiamo a mantenere saldi i rapporti con le istituzioni. Le nostre proposte mirano a creare strumenti necessari affinché le varie situazioni di disagio si possano, prevenire e risolvere. Oggi in politica vengono nominate spesso parole come “regola” e “legalità”, dimenticando di aggiungere loro l’aggettivo “equo”. Come Unione Inquilini siamo convinti che il Pubblico abbia il dovere di realizzare strumenti e percorsi chiari, semplici ed equi, per tutti coloro che vivono un disagio. Per questo motivo -conclude Maurizio Ferreri -continueremo il confronto con L’Amministrazione Locale affinché si possa affrontare il tema dell’Abitare con politiche strutturali e non emergenziali.”

