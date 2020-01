Coronavirus, la donna cinese ha manifestato i sintomi ieri sera - Terzo Binario News

Arrivati a Milano Malpensa con un volo da Hong Kong il 25 gennaio scorso, i due cinesi originari di Macao ora sotto il controllo dei medici per un sospetto contagio di coronavirus, si sono imbarcati ieri sera al porto di Savona sulla nave da crociera Costa Smeralda ora bloccata al porto di Civitavecchia.

Ad accusare i sintomi la donna, 54 anni, messa immediatamente in isolamento nell’infermeria a bordo della nave bloccata da questa mattina alle 7,30 al nello scalo. Sotto osservazione dei medici arrivati anche dall’ospedale Spallanzani di Roma c’è pure il marito della donna, sebbene non presenti al momento sintomi. Era stata la moglie ieri sera a far scattare l’allarme dopo essersi presentata all’ospedale di bordo con febbre e problemi respiratori.