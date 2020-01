Coronavirus, in Italia dichiarato lo stato di emergenza sanitaria - Terzo Binario News

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 31 gennaio, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria.”Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale sono state le parole di Roberto Speranza, ministro della Salute. I contenuti della delibera saranno stilati dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute.

Ieri, in una conferenza stampa, il premier Giuseppe Conte aveva confermato la l’accertamento di due casi di Coronavirus nel nostro Paese. Si tratta di due turisti cinesi – nel nostro Paese da pochi giorni e originari della provincia di Wuhan – ricoverati in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma. Nel frattempo, la stanza d’albergo dove alloggiavano nella Capitale, in via Cavour, è stata sigillata. Nello stesso albergo dove alloggiava la coppia, inoltre, al momento non risulterebbero esserci altri contagi.

Lo stato di emergenza sanitaria durerà sei mesi, mentre già c’è stato uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro. Con questo provvedimento, in pratica, il Governo, esercitando poteri sostitutivi degli Enti locali, assicura interventi immediati a favore della popolazioni con poteri e mezzi straordinari.