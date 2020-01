Coronavirus Civitavecchia, i passeggeri sbarcano dalla Smeralda il 31 gennaio alle 7.30 - Terzo Binario News

Manca poco alla discesa dei passeggeri dalla Costa Smeralda, una volta accertato che la turista cinese è risultata negativa al test sul Coronavirus.

Infatti è stato annunciato lo sbarco dei passeggeri per venerdì alle 7.30, dopo che per l’intera giornata sono rimasti confinati sulla mega nave in una sorta di quarantena dorata.

Saltate le escursioni, il guaio vero c’è stato per chi doveva salpare oggi e invece ha dovuto rimandare di un giorno: come conseguenza si salterà una tappa della crociera nel Mediterraneo.

I passeggeri a bordo scrivono: “È appena arrivato il comunicato ufficiale del comandante gli esami sono ufficialmente negativi sbarcheremo domani mattina a partire dalle 7.30 quindi tutto ok”.