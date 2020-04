Coronavirus, 20 nuovi positivi in provincia di Roma e tre morti - Terzo Binario News

Sono 20 i nuovi positivi Covid19 in provincia di Roma, mentre ieri ammontavano a 32. Questo il dato emerso giovedì 23 aprile.

Nella Asl Roma 4 sono due i nuovi casi positivi. Tre i decessi: un uomo di 87 anni, una donna di 82 anni e un uomo di 86 anni. Novantadue le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Le USCA-R sono a lavoro per i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Per quanto riguarda la Asl Roma 5 sono cinque i nuovi casi positivi. Cinque le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

A chiudere la Asl Roma 6: tredici i nuovi casi positivi. Quarantotto le persone uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo i trasferimenti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa: già 81 pazienti spostati in altre strutture ospedaliere e otto pazienti alla RSA di Genzano. Trasferiti anche 17 pazienti dalla RSA San Raffaele di Montecompatri in altre strutture. Eseguita la sanificazione a Villa delle Querce. La struttura San Raffaele di Rocca di Papa è stata diffidata dalla Regione Lazio: i documenti sono stati trasmessi in procura.