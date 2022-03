Coppa Italia Promozione, la nebbia stoppa Tolfa e Duepigrecoroma - Terzo Binario News

Gara sospesa durante l’intervallo sullo 0-0

Dura appena un tempo l’ottavo di finale di Coppa Italia di Promozione del Tolfa allo Scoponi.

Infatti a causare la sospensione fra il primo e il secondo tempo – sul punteggio di 0-0 – è stata la coltre di nebbia scesa sulla Pacifica che ha impedito il proseguimento della gara.

Troppo fitta per consentire ai due portieri di vedersi e così l’arbitro Giorgio Catalani di Ciampino non ha potuto far altro che decretare la partita sospesa dopo aver atteso altri minuti nella speranza, vana, che si diradasse.

Dal punto di vista del meteo, qualche avvisaglia c’era già stata perché pioggia e nebbia erano presenti su Tolfa fin dalla mattina.

Grazie a condizioni di visibilità accettabili la sfida è iniziata regolarmente, con la pioggia che ha condizionato entrambe le compagini. Difficile giocare palla a terra per via del sintetico zuppo, per cui si è optato per i lanci verso l’attacco la maggior parte dei quali però fuori misura. Tattica che però ha fatto saltare i piani di mister Daniele Fracassa che voleva possesso palla e imbucate per gli attaccanti. Anche le difese hanno vacillato con il manto scivoloso: all’8’ su di un alleggerimento di Montironi il portiere fuori area sbagliando il tempo dell’intervento. La palla lo scavalca ma Matteo Trincia non trova l’attimo per battere a rete. Nella fase centrale è la Duepigrecoroma a mantenere il controllo delle operazioni mentre ai biancorossi spettano le azioni più ghiotte per segnare. Squadra ordinata quella ospite, pulita e corta tanto da guadagnare metri con il passare dei minuti. I collinari sono pericolosi ancora con Matteo Trincia al 33’ che tira alto dopo un alleggerimento sbagliato dei difensori romani. Alto anche un calcio di punizione dal limite di Cipriani mentre al 41’ da calcio d’angolo l’occasione capita di testa a Urbani che però non riesce a inquadrare il bersaglio. Prima della fine del parziale, c’è un cross da destra di Urbani sul quale si tuffa Peluso di testa mandando la palla a lato.

Ora l’incognita è sul quando verrà fissata la prosecuzione della partita. Infatti ci sono le altre sette compagini passate ai quarti finale, poiché il turno è in gara secca, e il calendario fra campionato e Coppa stessa è quantomai compresso. Intanto dovrà passare dal giudice sportivo per il “congelamento” e la fissazione della nuova data, che difficilmente potrà essere prima di metà aprile.

Alessio Vallerga

Tolfa: Nunziata, Urbani, Marconi, Galluzzo, Roccisano, Montironi, Peluso, Savarino, Matteo Trincia, Pomponi, Simone Trincia. A disp. Paniccia, Remondini, Mecucci, Gaudenzi, Belloni, Petrini, Tiozzo, Verna, Damiano Pasquini. All. Daniele Fracassa.

Duepigrecoroma: Antonelli, Cianca , Galderisi, Crostelli, Cau, Germoni, Silvestri, Cipriani, Di Pilato, Anastasio, Deirossi. A disp. lacobacci, Burini, Policano, Morosi, Antolini, Rubenni, Menesto, Giustini, Jammeh. All. Emiliano Cafarelli.

Arbitro Giorgio Catalani di Ciampino.

Note: ammonito Cau (D); spettatori 200 circa.

Gara sospesa al 45’pt per nebbia.