Controlli di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Roma Capitale nelle vie dello shopping - Terzo Binario News

Proseguono anche questa settimana i controlli finalizzati a prevenire il rischio di assembramenti e a garantire il rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID 19, così come disposto con apposita ordinanza dal Questore.

Occhi puntati oggi come domani sulle principali vie e piazze dello shopping romano, da via Cola di Rienzo a via Ottaviano, via Candia, piazza di Spagna, area Tridente, area via del Corso.

A garantire che gli acquisti nelle principali strade a vocazione commerciale vengano effettuati senza assembramenti e tramite il corretto uso dei dispositivi individuale di protezione, saranno gli agenti della Polizia di Stato in collaborazione con i Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale.

Particolare attenzione verrà rivolta anche ai locali commerciali affinchè i titolari degli esercizi, rispettino la capienza massima consentita e che nelle attività di ristorazione venga garantito il distanziamento dei tavoli e dei clienti.

Stesse finalità per i controlli che verranno effettuati sul litorale romano sia sabato che domenica.