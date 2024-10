Controlli dei Carabinieri a Ladispoli, senegalese in manette • Terzo Binario News

Condannato per ricettazione nel 2018, doveva espiare 9 mesi di condanna

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito una serie di controlli nel comune di Ladispoli.

Ad esito delle attività hanno arrestato una persona e denunciato altre tre.

In manette è finito un cittadino senegalese arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, perché deve espiare una pena detentiva di 9 mesi per i reati di ricettazione e introduzione nello stato di prodotti falsi, commessi sempre a Ladispoli nel 2018.

I Carabinieri hanno poi denunciato tre persone: un 37enne trovato in possesso di un coltello di circa 30 cm e una dose di cocaina; un 50enne sorpreso in strada con 3 g di hashish e una dose di cocaina; un 36enne algerino sorpreso nella notte mentre tentava di forzare la portiera di una vettura in sosta.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno controllato 341 persone e eseguito verifiche su 193 veicoli.