Consorzio del mercato di Civitavecchia, Nunzi: "Ora tocca al Pincio" • Terzo Binario News

“Propongo una fiscalità di vantaggio, concordata tra operatori ed Amministrazione, per il periodo in cui l’area sarà oggetto di ristrutturazione”

“Spero che la costituzione di un “consorzio” tra ambulanti del mercato sia l’inizio per un piano di rilancio di un vero sistema commerciale, caro alla città intera, e che era un tempo lontano, il volano delle varie attività anche per il centro storico.

Ora il Comune deve dare però segnali chiari, intenzioni concrete su quello che sarà il mercato del futuro.

Un progetto vero con un crono programma certo,da presentare alle associazioni ed ,ovviamente al “consorzio”,per determinare un rilancio ed una competitività a quello che un tempo era un vero centro commerciale naturale,un centro sociale di incontro,un luogo storico per la città .

Tempi assurdi per una semplice ristrutturazione,hanno determinato scompensi nei consumi del mercato e crisi tra gli operatori, a cui ora serve unità e compattezza: sulle loro divisioni ci hanno giocato in tanti,attraverso varie amministrazioni comunali.

Propongo una idea che potrebbe essere presentata dal consorzio e dalle associazioni: una fiscalità di vantaggio, concordata tra operatori ed amministrazione, per il periodo in cui il mercato sarà in ristrutturazione.

Dopo 12 anni sarebbe il primo segnale propositivo per una area che di segnali positivi e di proposte avrebbe assolutamente bisogno”.

Tullio Nunzi