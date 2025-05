Consiglio a Ladispoli giovedì 22 maggio su rendiconto e variazioni di bilancio • Terzo Binario News

Si torna all’aula Ceraolo dopo la sospensione dell’ultima assise

Dopo la sospensione dell’ultima seduta, giovedì 22 maggio nuovo consiglio comunale a Ladispoli.

!Il Presidente del Consiglio Comunale, Carmelo Augello, rende noto che la massima assise popolare è stata convocata in seduta pubblica, in sessione ordinaria e in prima convocazione, per il giovedì 22 maggio 2025 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per lo stesso giorno alle ore 18:30, presso la sede municipale – Aula Consiliare “Fausto Ceraolo”, Piazza Giovanni Falcone,

All’ordine del giorno:

Rendiconto della gestione – esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell’11/04/2025, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 ed adeguamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011″.