Consegnati i lavori per il nuovo Lungomare, il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Prosegue il progetto di sviluppo della costa, cantiere da quasi un milione e mezzo di euro” • Terzo Binario News

Consegnati ufficialmente i lavori all’impresa risultata vincitrice della gara per la riqualificazione del lungomare di Campo di Mare.

Il progetto di riqualificazione delle aree limitrofe al Lungomare con la realizzazione di un parco urbano naturalistico denominato “Parco del Litorale Nord” prende il via. Un altro tassello importante per lo sviluppo del nostro litorale: gli interventi previsti andranno a riqualificare la fascia costiera tra il lungomare dei Navigatori Etruschi e il mare, per un importo di 1 milione e 440mila euro. Un altro segnale concreto, dell’impegno costante che stiamo mettendo per migliorare la nostra frazione di mare.

Dopo l’intervento fatto per la riqualificazione del lungomare dei Navigatori Etruschi con la creazione di un percorso ciclopedonale e il posizionamento di arredi e illuminazione, il sogno di un lungomare moderno bello e sicuro prende forma e si concretizza grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio quando la nostra Amministrazione era guidata dal Sindaco Pascucci e cofinanziato dal Comune.

Le operazioni di riqualificazione di una parte della città, per anni abbandonata, partiranno all’inizio del 2025, nel frattempo abbiamo chiesto a Città Metropolitana di sbloccare al più presto la ripresa dei lavori per il secondo cantiere sempre a ridosso del lungomare denominato “Pui Sport” che purtroppo ha subito uno stop a causa di difficoltà importanti dell’impresa appaltatrice. Un doveroso ringraziamento a tutti i dipendenti dell’ufficio Opere Pubbliche, al Dirigente Arch. Fabrizio Bettoni e all’Ing. Salvatore Bernucci per questo importante obiettivo raggiunto.

Quando queste 2 opere saranno completate il nostro lungomare avrà subito una vera rivoluzione Ad annunciarlo sul proprio profilo social è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti