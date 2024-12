Estorsione contro un'anziana, 31enne arrestato a Torbellamonaca • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 31enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione nei confronti di un’anziana donna.

Nello specifico, la sera del 10 dicembre scorso, il 31enne ha contattato telefonicamente una 76enne pensionata, richiedendole la somma di 20 euro, in cambio della restituzione del proprio portafogli che, stesso il 31enne, l’8 dicembre scorso aveva sottratto alla donna, all’interno del centro commerciale di via Collatina, periferia est di Roma.

Nella circostanza, l’uomo, nel corso della telefonata ha indicato alla donna il luogo dello scambio.

Ragion per cui, la vittima scossa da tale richiesta, ha chiesto aiuto ai Carabinieri dove aveva presentato la denuncia del furto del portafogli.

I militari ad esito di un mirato servizio, sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo in via Rocca Cencia, luogo pattuito per lo scambio e a recuperare il portafogli, che è stato immediatamente restituito all’anziana donna.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato il 31enne e lo hanno accompagnato presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.