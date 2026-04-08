“ConosciAMOci”, a Cerenova giornata della microchippatura gratuita: un gesto d’amore per il proprio cane • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 12 aprile dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova

Secondo appuntamento con “ConosciAMOci”, l’iniziativa promossa dal Comune di Cerveteri con il finanziamento di Città Metropolitana di Roma Capitale e il sostegno della Regione Lazio dedicata alle attività di microchippatura gratuita del cane. L’iniziativa, domenica 12 aprile si sposterà a Cerenova, presso il Centro Polivalente di Via Luni, alla presenza dei Dottori Veterinari Pio De Angelis e Fabio Bellucci, in collaborazione con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri.

“Microchippare il proprio cane è un piccolo ma enorme gesto d’amore che si fa verso il proprio amico a quattro zampe – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è obbligatorio per legge, garantisce la proprietà legale del cane e ne favorisce il ricongiungimento in caso di smarrimento ed è un importante strumento nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono, un triste fenomeno di cui ancora oggi purtroppo leggiamo numerosi casi di cronaca. Ma soprattutto, è sicuro e permanente, a differenza dei vecchi tatuaggi. Grazie alla disponibilità dei Dottori Pio De Angelis e Fabio Bellucci, alla presenza delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri, sempre in prima linea insieme alla Delegata Adelaide Geloso nella tutela degli animali, domenica saremo a Cerenova: l’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti”.

“Per partecipare con il proprio cane è semplice – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – sarà sufficiente stampare e compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri e portarlo direttamente a Via Luni nel giorno dell’iniziativa, allegando anche documento e codice fiscale del proprietario del cane. Per chi non avesse modo di stampare i moduli, saranno in ogni caso presenti in loco, con i volontari che vi assisteranno alla compilazione”.

Il modulo è disponibile al link: https://shorturl.at/oCA4q

Per ogni informazione, è possibile contattare via WhatsApp il numero di telefono 3478194098