Concorsi, a Fiumicino la prova preselettiva per il posto da dirigente amministrativo al Pincio - Terzo Binario News

Il Segretario generale del Comune di Civitavecchia Pompeo Savarino comunica che il 25 marzo alle ore 16,30, presso il centro congressi “Expo Leonardo Da Vinci” (Salsedine s.r.l.) sito in via della Scafa n. 143 – 00054 Fiumicino (RM), si svolgerà la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

I concorrenti si dovranno presentare presso la suddetta sede muniti di documento di riconoscimento e green pass in corso di validità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.