Compattatore Ama si ribalta, conducente in codice rosso • Terzo Binario News

Un compattatore Ama, per cause in corso di accertamento, intorno alle 3 di questa notte si è ribaltato in via di Ponte Galeria, all’altezza del civico 303. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XI Marconi.

Lila, il Laboratorio Idee lavoratori per l’ambiente, su X commenta: “Ribaltamento stanotte a Ponte Malnome di un grande autocompattatore “madre” (con la scarsità dei mezzi piove sul bagnato). Attenzione alla condizione degli autisti! Tra turni massacranti e caldo asfissiante, non è facile”.

Foto X Lavoratori Ama