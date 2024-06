"Mi sono fatta male da sola": al ritorno dal pronto soccorso la aggredisce anche in auto, arrestato compagno violento • Terzo Binario News

Le violenze che andavano avanti da tempo. Fino all’epilogo: un 53enne romano è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma La Storta, in flagranza. È accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. Nell’ultima occasione, una 46enne romana si è recata in ospedale ma al pronto soccorso ha detto di essersi fatta male da sola, in un incidente domestico. Mentre i due sono in auto, per tornare a casa di lui, in zona Talenti, viene nuovamente aggredita. A quel punto, ha chiesto aiuto al 112.

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad intercettare il veicolo in via di Baccanello. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma, dove si è recata anche la donna per denunciarlo, raccontando degli ultimi episodi di violenza e di un caso precedente avvenuto nel 2023. Pure in quell’occasione la donna non aveva voluto denunciarlo.

I militari hanno attivato subito il codice rosso, sempre in stretto contatto con la Procura della Repubblica di Roma e l’uomo è stato accompagnato presso il suo appartamento, agli arresti domiciliari. Condotto presso le aule di piazzale Clodio, l’arresto del 53enne è stato convalidato e nei suoi confronti è stato applicato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con il braccialetto elettronico.