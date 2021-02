Comparazione fra Betway, Unibet, Campobet e 22Bet: qual è il miglior bookmaker per italiani? - Terzo Binario News

Non sai dove scommettere perché online sono presenti tantissime piattaforme di scommesse? In questo articolo paragoniamo Betway, Unibet, Campobet e 22Bet.

Introduzione

Quale licenza hanno i migliori bookmaker? Che tipi di eventi si possono trovare? Dove ci sono le migliori quote? Queste sono alcune delle domande che gli utenti si pongono quando sono alla ricerca di una piattaforma su cui scommettere.

Andiamo quindi a vedere in questo confronto quale fra questi riteniamo essere il miglior bookmaker.

Le licenze di questi siti di scommesse

In Italia gli unici bookmakers che possono operare legalmente sono quelli in possesso di una licenza ADM-AAMS. Ci sono però siti che mettono a disposizione le loro piattaforme per scommettere sui disparati eventi che hanno altre tipologie di licenze. Questi siti accolgono i giocatori italiani.

La prima differenza fra questi 4 bookmakers sono proprio le licenze.

Betway e Unibet

Questi due siti di scommesse presentano una licenza ADM-AAMS, questo significa che operano legalmente e rispettano tutti i requisiti imposti dalla licenza stessa. Betway ha la licenza 15216 mentre Unibet la numero 15228, rilasciate entrambe dall’Autorità delle Dogane e dei Monopoli.

Campobet e 22Bet

Queste due piattaforme invece non hanno una licenza AAMS ma ne hanno una rilasciata dall’autorità del Curacao. Questa licenza è comunque riconosciuta a livello internazionale. Il numero della licenza di Campobet è 141409 mentre quella di 22Bet è la 144920.

Quali eventi si possono trovare su queste piattaforme?

Su tutti i siti elencati in questo articolo è possibile trovare una grandissima varietà di eventi. I siti però che ne presentano di più sono sicuramente Campobet e 22Bet. Quest’ultimo eccelle soprattutto per i giochi presenti nella sezione eSports, offrendone una grande quantità.

Su questi bookmakers sono presenti comunque tanti eventi sportivi, dai più famosi come il calcio, basket, tennis e pallavolo fino a quelli meno conosciuti come ad esempio: cricket, bowis, biathlon, waterpolo, sailing e molti altri.

In tutti e quattro i siti inoltre è possibile scommettere anche su eventi televisivi. In molti casi si può scommettere su giochi televisivi come ad esempio il Grande Fratello oppure su concorsi come quello musicale di San Remo o addirittura su elezioni politiche.

Dove trovare le migliori quote?

Unibet, Betway, Campobet e 22Bet presentano delle quote molto allettanti. Le quote sono leggermente più alte su Campobet e 22Bet, quindi i due siti che hanno la licenza del Curacao. In genere la differenza fra le quote tra i siti va dallo 0.05 al 0.10.

Stai molto attento però, su Campobet e 22Bet dovrai pagare le tasse sui tuoi prelievi. Quando vincerai una schedina infatti e preleverai il denaro attraverso un qualsiasi metodo di pagamento da te scelto, dovrai aggiungere questo importo alla tua dichiarazione dei redditi. Non fare questo è un reato penale che corrisponde ad evasione fiscale. Questi siti infatti non vengono tassati in Italia perché non sono soggetti alla nostra giurisdizione. Proprio per queste ragioni sarai tu a pagare le tasse su ogni tua vincita.

Su Betway e Unibet nonostante le quote siano leggermente più basse non devi effettuare nessuna dichiarazione.

Questi siti presentano un servizio di assistenza?

Su tutti i bookmaker elencati è presente un servizio di assistenza sia in live chat che per email. In tutti e 4 i casi risponde in italiano ed è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Qualsiasi tuo dubbio in merito alle piattaforme quindi verrà risolto molto velocemente.

Domande frequenti

Su questi siti è presente una sezione live?

Sì, su ogni sito di quelli elencati è presente una sezione live. In questa sezione si può scommettere sugli eventi che sono in corso. Stai molto attento, le quote possono cambiare molto velocemente in questo caso.

Si può giocare nella sezione virtuale su queste piattaforme?

Ogni bookmaker presenta una sezione virtuale in cui si può scommettere a qualsiasi ora, anche di notte. Sono eventi creati da software e riguardano in genere: il calcio, l’ippica, le corse di auto e moto.

Sono presenti bonus su questi bookmaker?

Su ognuno dei siti di scommesse elencati sono presenti dei bonus di benvenuto e tante altre promozioni. Questi possono essere anche molto vantaggiosi e possono rendere l’esperienza di gioco molto divertente e vantaggiosa per il giocatore. Nella tua scelta dovresti sempre considerare questo aspetto.

Conclusioni

Scegliere una piattaforma fra quelle elencate è sicuramente difficile. Tutte risultano essere molto affidabili e sicure e hanno dei punti di forza differenti che possono far protendere la tua scelta da una parte o dall’altra. Cerca di capire cosa è davvero importante per te e fai una scelta ponderata.