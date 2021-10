Comitato cittadino emergenza abitativa Santa Marinella: "Senza tetto privi di acqua da 15 giorni" - Terzo Binario News

“La Presidente del Comitato cittadino per l’emergenza abitativa per Santa Marinella Stefania Abbatiello, tramite questa lettera aperta, segnala all’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio il caso grave dei senza tetto che vivono nei container e che sono da circa 15 giorni senza acqua.

Ricordiamo che sono 8 persone e che, senz’acqua, non possono usufruire dei servizi igienici. A tal proposito la presidente Stefania Abbatiello ha già diverse volte contattato i servizi sociali e il Comune, recandosi personalmente dalla signora lylly che svolge il servizio portineria all’entrata del comune, facendo notare questo disservizio.

Essendo casualmente presente l’assessore Emanuele Minghella e messo al corrente del problema, questi avrebbe assicurato un tempestivo intervento risolutivo.

Ma, ad oggi, ancora nessuno è intervento ed il grave disagio per i senzatetto permane. Pertanto con questa mia faccio notare che, ancora una volta, il responsabile dei servizi sociali assessore Pierluigi D’Emilio, lasciando 8 persone senza acqua per 15 giorni, sta dimostrando di non saper risolvere ma volersi sbarazzare di un problema, inducendo i senza tetto ad andare via da santa Marinella perché persone indesiderate e scomode”.