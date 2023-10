Comitato Cittadini Cerenova e Campo di Mare: Il Cotral sposta in via Angelucci la fermata pericolosa sull'Aurelia" • Terzo Binario News

“Dalla nascita del Comitato cittadini di Cerenova e Campo di Mare, il 17 luglio 2023, sono pervenute una quantità enorme di segnalazioni da parte degli abitanti.

Le segnalazioni sono state di varia natura, ma come abbiamo potuto appurare tante raccontavano un problema grave di sicurezza, ovvero quella della fermata del trasporto pubblico del Cotral sulla consolare Aurelia.

Le segnalazioni puntavano sul fatto che, per le corse dirette a Civitavecchia, la fermata è estremamente pericolosa, sul punto non esiste un attraversamento pedonale idoneo, senza semaforo e a raso, su una strada a scorrimento veloce. Ci siamo immediatamente messi in moto con le istituzioni competenti.

Così grazie al supporto indispensabile del nostro referente Riccardo Marinelli, il giorno 2 ottobre siamo stati ricevuti dall’ Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, l’ On. Fabrizio Ghera nel suo ufficio a Via Cristorforo Colombo, insieme al Presidente del Cotral la Dott.ssa Amalia Colaceci, i quali capendo la pericolosità della situazione, si sono subito prodigati a risolvere la spinosa questione.

Nei prossimi giorni verranno attivate una serie di corse che, oltre alla già esistente corsa scolastica mattutina, entreranno all’ interno di Cerenova e faranno fermata in Via Sergio Angelucci di fronte al Bar Tirreno, cercando di coprire tutta la giornata.

L’ Assessore ed il Presidente hanno capito che l’ utenza della nostra frazione è aumentata vertiginosamente in questi anni e che ci sono molti pendolari lavoratori che viaggiano per Civitavecchia e assolutamente non debbono essere abbandonati.

In una seconda fase si cercherà di individuare altre fermate all’ interno della frazione. Per anni i cittadini hanno chiesto questa misura di sicurezza, ma la precedente amministrazione regionale non ha mai risolto la questione, per questo il nostro Comitato è estremamente grato all’ Assessore On. Fabrizio Ghera per la sensibilità riservata alla nostra comunità”.

Comitato Cittadini Cerenova e Campo di Mare