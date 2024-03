Comitati Uniti per il Territorio sulle antenne a Cerveteri, corteo il 23 marzo • Terzo Binario News

“Lo scorso 30 novembre il Comune di Cerveteri, con voto unanime, si è dotato – tra le prime amministrazioni nel Lazio – di un piano-regolamento relativo al proliferare selvaggio di antenne di telefonia mobile.

Tale provvedimento si è reso indispensabile per due motivi fondamentali:

• Coprire e mettere in sicurezza tutto il territorio comunale assai ampio, policentrico, per la reperibilità da telefonia mobile in caso di calamità, incidenti stradali o incendi estivi, episodi purtroppo sempre più frequenti, individuando i siti idonei agli impianti.

• Regolamentare il proliferare di antenne di telefonia, attivando un principio di cautela permanente della Salute dei Cittadini, dei bambini e dei fragili, dai pericoli da esposizione ad inquinamento elettromagnetico.

Questo nell’interesse generale e non dei profitti del singolo gestore o del privato compiacente, incentivato dal premio annuo riconosciuto.

Come purtroppo le compagnie Multinazionali tendono a privilegiare, avvantaggiate da una improvvida e compiacente “recente legislazione”, che si fa scudo di una Pubblica Utilità che nessuno, meno che mai i Piani Antenne Comunali, vogliono mettere in discussione.

Ora in reazione al recente regolamento pubblico e rifiutando per ora siti alternativi proposti dalla Amministrazione di Cerveteri dove, come nel caso di via dei Prati, le multinazionali della telefonia hanno pensato di ricorrere al TAR contro tutte le autotutele poste in essere dal Comune.

Invece intendiamo ribadire con chiarezza e forza che le compagnie telefoniche debbano negoziare, in rispetto del Piano le soluzioni idonee alternative e non porre arroganti aut aut alle amministrazioni interessate.

Per questo motivo vogliamo ed intendiamo scendere in piazza insieme a Tutta la Cittadinanza, Uniti e senza bandiere di appartenenza politica.

Facciamo sentire la Nostra voce.

Cerveteri val bene due ore del nostro tempo un sabato pomeriggio, prima di cena e del meritato riposo o impegni di lavoro di settore, per una bella passeggiata tra le vie del nostro bellissimo Paese.

Più saremo, più tuteleremo la Nostra Salute ed il Territorio Sabato 23 Marzo dalle ore 17, al Granarone, via Rosati – Cerveteri PS : in caso di pioggia la manifestazione sarà spostata dopo la Santa Pasqua”.

Comitati Uniti per la Tutela del Territorio