Come le startup thailandesi affrontano la cybersecurity • Terzo Binario News

La Thailandia è cambiata. Bangkok non è solo templi e street food: è anche code, server, e miliardi di baht che circolano online ogni giorno. Le startup thailandesi affrontano la cybersecurity come una sfida quotidiana, non come un problema astratto da rimandare.

Il numero parla da solo: nel 2023, il settore tech thailandese ha attirato oltre 1,5 miliardi di dollari in investimenti. Più soldi, più rischi.

Il contesto: perché la Thailandia è nel mirino

Un paese connesso, forse troppo

La penetrazione di internet in Thailandia supera il 77% della popolazione. Smartphone ovunque. Pagamenti digitali in crescita verticale. E dietro ogni transazione, dati personali, credenziali bancarie, informazioni aziendali sensibili.

I cybercriminali lo sanno.

Statistiche che fanno riflettere

Secondo il report ETDA 2023 (Electronic Transactions Development Agency), la Thailandia ha registrato un aumento del 42% degli attacchi informatici rispetto all’anno precedente. Le piccole e medie imprese — incluse le startup — sono state il bersaglio nel 60% dei casi. Non le grandi corporation.

Perché? Perché le startup hanno meno difese.

Le minacce più comuni per le startup locali

Phishing e ingegneria sociale

Non serve essere hacker esperti. Basta un’email convincente. I dipendenti di startup thai — spesso giovani, veloci, sempre di fretta — cliccano senza pensare. Il phishing rimane la porta d’ingresso numero uno.

Un attacco così può costare anche 15.000 dollari a una piccola azienda. E non tutte sopravvivono.

Ransomware

Il ransomware è brutale. Blocca tutto. File, database, codice sorgente. Poi arriva la richiesta: paga, o perdi tutto. Nel 2022, almeno tre startup di Bangkok hanno subito attacchi di questo tipo, con danni stimati complessivi superiori ai 2 milioni di baht.

VPN e accesso sicuro: uno strumento spesso sottovalutato

Il problema della connessione in Thailandia

Le startup thailandesi lavorano spesso con team distribuiti, partner internazionali, e sviluppatori che si connettono da café, coworking space, reti pubbliche. Ogni connessione non protetta è una potenziale caduta. Il problema non è rimasto senza soluzione; molti hanno iniziato a utilizzare la VPN.

Una VPN cifra il traffico internet, nasconde l’indirizzo IP e permette di accedere a risorse esterne che potrebbero essere bloccate o limitate localmente. Chi ha bisogno di una soluzione affidabile per operare in modo sicuro può esplorare opzioni come VPN per Thailandia, pensata proprio per chi lavora o vive in questo contesto geografico. Potrebbe anche essere una VPN gratuita, ma di uno sviluppatore affidabile con misure di sicurezza che soddisfano gli standard internazionali.

Perché le startup la ignorano

Il problema è culturale, non tecnico. Molti founder vedono la VPN come uno strumento per “aggirare blocchi” e non come uno scudo di sicurezza. Un errore costoso. Proteggere le comunicazioni aziendali non è optional — è la base.

Come le startup più smart affrontano il problema

Il modello zero-trust

Alcune startup thailandesi hanno adottato un approccio “zero trust”: nessuno è automaticamente fidato, nemmeno chi è già dentro la rete aziendale. Ogni accesso viene verificato. Ogni dispositivo autenticato. È il modello che grandi aziende come Google usano da anni.

Costo di implementazione? Minore di quanto si pensi.

Formazione continua del team

La tecnologia da sola non basta. L’anello debole è sempre l’essere umano. Le startup più mature organizzano sessioni mensili di security awareness: simulazioni di phishing, esercizi pratici, aggiornamenti sulle nuove minacce.

Un dipendente formato vale più di dieci firewall.

Gli ostacoli reali: budget e mentalità

Il paradosso del bootstrapping

Una startup in fase early-stage ha pochi soldi. Li investe in prodotto, marketing, assunzioni. La cybersecurity finisce in fondo alla lista. Comprensibile — ma pericoloso.

Il costo medio di una violazione dati per una PMI asiatica nel 2023 era di circa 2,67 milioni di dollari (fonte: IBM Cost of a Data Breach Report). Molto più del costo di prevenirla.

La mentalità “non capiterà a noi”

È il bias più diffuso tra i fondatori. Piccola azienda, poco interessante per gli hacker. Falso. Gli attacchi automatizzati non fanno distinzioni: colpiscono la pioggia, e chi non è protetto viene colpito.

Le startup thailandesi affrontano questa mentalità con fatica — ma il mercato sta cambiando.

Il ruolo del governo e degli acceleratori

Iniziative pubbliche

Il governo thailandese ha lanciato nel 2022 il “National Cyber Security Plan 2022–2027”, un piano quinquennale con budget di circa 3 miliardi di baht. Include fondi per la formazione delle PMI e incentivi fiscali per le aziende che investono in cybersecurity.

Ancora poco conosciuto tra le startup.

Gli acceleratori come filtro

Alcuni acceleratori locali — come DTAC Accelerate o True Incube — hanno iniziato a includere audit di sicurezza informatica nei loro programmi. Prima di investire, guardano anche come la startup gestisce i dati.

È un segnale forte. Il mercato premia chi si protegge.

Cosa succede dopo un attacco

Il danno invisibile

Perdere dati fa male. Ma il danno più profondo è quello alla reputazione. Una startup che subisce una violazione e non la gestisce bene perde clienti, partner, e talvolta il diritto di operare. In Thailandia, il Personal Data Protection Act (PDPA) — entrato in vigore nel 2022 — prevede sanzioni fino a 5 milioni di baht per chi non protegge adeguatamente i dati degli utenti.

Ignorare la legge non è un’opzione.

Le startup che si riprendono

Quelle che sopravvivono a un attacco hanno quasi sempre una cosa in comune: un piano di risposta agli incidenti. Non improvvisano. Sanno cosa fare, chi avvisare, come comunicare con i clienti.

La resilienza si costruisce prima del disastro, non durante.

Conclusione: la sicurezza come vantaggio competitivo

Le startup thailandesi che affrontano la cybersecurity seriamente non lo fanno solo per difendersi. Lo fanno per crescere. I clienti enterprise, i fondi internazionali, i partner stranieri: tutti guardano alla maturità di sicurezza prima di firmare un contratto.

Non è una spesa. È un investimento.

E in un ecosistema che corre veloce come quello di Bangkok, chi costruisce fondamenta solide vince. Chi le ignora, prima o poi, cade.