Colpo del Civitavecchia Futsal: ecco Darío López • Terzo Binario News

Invece sul fronte Campo dell’Oro cresce il mistero sulla C2: ad oggi non è certa l’acquisizione del titolo, la trattativa è ancora aperta

Il Civitavecchia Futsal diventa un po’ spagnolo con l’ingaggio di Darío López López, 34enne iberico di passaporto svizzero approdato alla corte di Vincenzo Di Gabriele e primo straniero nerazzurro. Un lusso per la C1.

L’altro pomeriggio la presentazione del giocatore nell’impianto di Borgata Aurelia davanti a decine di bimbi entusiasti.

Di fatto il giocatore è un professionista del futsal: maglia numero 18, nell’ultima stagione di C1 è stato avversario dei nerazzurri visto che ha vestito la maglia della Canottieri Lazio, vincendo il campionato e salendo così in serie B. Per lui, che non è un attaccante, un bottino di 34 gol.

Una vita in Italia, dopo aver militato per tre stagioni in division d’honor spagnola con l’Aksar Lugo in A1 e una in A2. Poi l’arrivo in Italia e le maglie di Aesernia c5 (una stagione in A2), Real Matera (due anni con la serie B e i play-off e la A2), Noicattaro (vittoria nei play-off di B e successiva A2), Real Cefalu e stesso percorso precedente; quindi le romane ovvero una stagione alla Mirafin in A2, Anni Nuovi Ciampino e play-off per la serie A, Italpol sempre in A2, Fabrica di Roma in B e play-off per la A2 e infine la Canottieri Lazio. È un laterale difensivo dai piedi buoni che fa del grande carattere una delle sue caratteristiche.

«L’obiettivo è vincere il campionato – ha dichiarato il giocatore – e ringrazio la Futsal per l’opportunità». Dunque si alza l’asticella all’Ivan Lottatori «Un giorno da ricordare per noi della Futsal – scrivono dal sodalizio – accogliendo in famiglia il primo straniero della nostra storia. Come nel passato, con López c’è la voglia di bissare anche con noi l’obiettivo del salto di categoria». A dare il benvenuto al nuovo acquisto, il neocapitano Luca Mori e Andrea Giocondo e Luca Mori. Proprio in questa occasione a Mori è stata consegnata ufficialmente la fascia.

Invece sul fronte della C2 sussiste un alone di mistero intorno alla C2 che dovrebbe disputare il Campo dell’Oro. Infatti il presidente gialloverde Antonello Quagliata non ha specificato quale sarebbe la società a cedere il titolo di categoria: «Si tratta di un sodalizio romano – la dichiarazione telefonica di Quagliata – e martedì incontrerò il presidente per la chiusura della trattativa. Ha ricevuto molte offerte nell’ambito romano». Quindi se ne deduce che la trattativa è ancora aperta e di conseguenza la certezza per i gialloverdi di giocare nella seconda categoria regionale del futsal ad oggi non c’è.