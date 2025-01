Colpi di pietra sulla testa del connazionale, arrestato bengalese 39enne all'Esquilino • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 39enne del Bangladesh, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato ai danni di un connazionale, 49enne senza fissa dimora.

La sera del 7 gennaio, a seguito di una chiamata giunta al 112, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone, è intervenuta in via Conte Verde, dove hanno soccorso la vittima ferita alla testa, semicosciente. Attivati subito i soccorsi, l’uomo è stato portato da personale del 118 presso l’ospedale San Giovanni Addolorata, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, per fortuna non in pericolo di vita.

Le immediate indagini dei Carabinieri, scattate a seguito della visione dei video delle telecamere di videosorveglianza poste lungo la via e i riscontri di alcuni testimoni, hanno permesso di accertare che la vittima era stata colpita mentre dormiva, senza apparente motivo, da un altro senza fissa dimora che, dopo aver lasciato il suo giaciglio, si avvicinava e lo colpiva ripetutamente alla testa con una grossa pietra, per poi allontanarsi.

Le ricerche attivate nella zona hanno portato a rintracciare l’indagato nel parco di Colle Oppio, ancora in possesso della pietra, sequestrata.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.