Cna Sostenibile, inaugurato il corso per insegnare ai pensionati a usare pc e smartphone • Terzo Binario News

Parola d’ordine: padroneggiare pc e smartphone. Nell’aula di informatica di CNA Sostenibile è stato inaugurato stamattina il corso rivolto ai pensionati associati, per muoversi più agevolmente nel mondo della tecnologia.

Venti in totale i partecipanti, equamente suddivisi tra la mattina e il pomeriggio, ognuno con una personale postazione. A dare loro il benvenuto, prima dell’avvio delle lezioni tenute dal docente Renato Zampaletta, sono stati Fabrizio Marra e Giuliano Nisi, rispettivamente segretario di CNA Pensionati del Lazio e di Viterbo e Civitavecchia, e presidente CNA Pensionati di Viterbo e Civitavecchia. “Oggi – hanno detto – risulta di fondamentale importanza avere dimestichezza e saper utilizzare sia il pc che lo smartphone. Ormai non se ne può più fare a meno, anche perché è lo Stato a chiederci di essere in grado di accedere in autonomia a una serie di servizi, ad esempio attraverso lo Spid”.

Zampaletta, Marra e Nisi

E a proposito, proprio lo Spid è stato regalato a tutti i partecipanti. Il programma delle lezioni prevede concetti teorici di base, uso del computer, funzioni di base del sistema operativo, della posta elettronica, di internet. E ancora l’utilizzo dei servizi online: meccanismi di ricerca, lettura di un quotidiano e di altre pubblicazioni, operazioni bancarie, consultazione conti correnti, pagamento bollette, acquisti, Spid e accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, banche dati in rete.

Le cinque lezioni complessive sono articolate in quattro ore l’una. Dopo quella di oggi i prossimi appuntamenti in calendario saranno il 30 novembre, il 7, 14 e 21 dicembre.

L’accompagnamento della CNA verso il mondo digitale per i 20 pensionati è iniziato oggi in via dell’Industria snc (zona Poggino), a Viterbo, preceduto dagli auguri di buon lavoro da parte di Marra e Nisi.