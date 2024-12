Cna, al via le vendite all’hub Lazio Artigiana, Lupidi: “È l’occasione per rendere speciale il Natale con un regalo unico” • Terzo Binario News

Non più solo esposizione, laboratori e workshop. “Da adesso in poi all’hub Lazio Artigiana sarà possibile anche acquistare le opere dei nostri maestri artigiani”. Una novità, quella descritta dal segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, che arriva proprio a ridosso delle feste di Natale.

Dallo scorso mese di giugno i locali di via dell’Orologio vecchio 5-7, nel cuore della città dei Papi, ospitano i lavori di ben 47 imprese della Tuscia e dell’area nord del litorale romano, che ruota intorno a Civitavecchia. L’hub dell’Associazione di Rete Lazio Faber Experience è un progetto della Cna di Viterbo e Civitavecchia, con partner Promotuscia, finanziato dalla Regione Lazio. È nato allo scopo di creare una rete di imprese che valorizzi l’artigianato artistico locale e allo stesso tempo contribuisca a rivitalizzare il centro storico.

“In questi mesi – dice Lupidi – è cresciuto il numero di imprese che espongono, sono stati organizzati tanti workshop, laboratori e incontri per far conoscere e anche sperimentare di persona tutta la bellezza di una lavorazione artigiana. Tutto questo in vari settori dell’artigianato artistico”.

Ora c’è una possibilità in più. “Da questo fine settimana infatti partirà anche la vendita delle opere, con apertura in tutti i fine settimana fino al 5 gennaio. Un’occasione che non poteva capitare in un momento migliore. Perché far trovare sotto l’albero un regalo realizzato a mano e con cura – conclude Lupidi – significa donare un pezzo unico, che resterà per sempre. Regalare un oggetto di artigianato artistico significa andare sul sicuro e rendere questo Natale speciale”.