Civitavecchia, tolto il parcheggio alla lastra dei Caduti. Esulta il Comitato 14 Maggio - Terzo Binario News

“Con grande gioia comunichiamo che uno degli obiettivi statuari del Comitato è stato raggiunto ovvero rendere decoroso lo spazio antistante la lastra monumentale dedicata alle vittime civili dei bombardamenti anglo-americani.

Le autorità politiche e religiose, infatti, hanno finalmente spostato il parcheggio antistante che contribuiva a marginalizzare l’area annullando la funzione del monumento nel rendere omaggio alle vittime e ricordare la tragedia dei bombardamenti sulla città. Oggi, davanti al Monumento in questione si può trovare un’area pedonale ornata di piante con panchine consentendo ai passanti di fermarsi, riposare o socializzare e notare la lastra di marmo commemorativa che ritorna, almeno più di prima, ad avere una funzione sociale e di consolidare il legame intergenerazionale, premessa per qualsiasi vera comunità.

Il Comitato, inoltre, mediante i suoi canali, ha pubblicato recensioni e segnalato libri sulla Cultura Tradizionale, ha divulgato informazioni riguardo personaggi di spicco del territorio, che hanno contribuito a diffondere l’amore per la bellezza, così come anche articoli sulle opere architettoniche patrimonio della città.

Non limitandoci a ciò, abbiamo segnalato gli eventi di alta cultura del territorio, che a nostro avviso hanno rappresentato un argine alla volgarità imperante nella società, nonché le principali date con i rispettivi significati che scandiscono il tempo sacro.

Il Comitato ha ricordato anche quest’anno l’anniversario del gemellaggio di Civitavecchia con la città di Betlemme e protocollato una lettera rivolta al Sindaco al fine del ripristino della targa toponomastica nella piazzetta Betlemme per l’appunto. L’intitolazione della piazza a Betlemme, infatti, avvenne in presenza dell’allora Ambasciatore Palestinese in Italia per celebrare la fine dell’assedio armato alla Basilica della Natività, rappresentando un gesto di solidarietà e vicinanza della nostra città verso il popolo palestinese.

Il Comitato 14 Maggio durante il suo operato ha sempre cercato di agire in maniera distaccata senza entrare nelle diatribe politiche locali e segnalando, quando le circostanze l’hanno richiesto, le responsabilità dell’amministrazione locale.

Infine, dal 2019 il Comitato ha un nuovo logo inspirato alla foto scattata in seguito ai bombardamenti alleati sulla città che raffigura la Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi gravemente danneggiata e avente dinnanzi la Statua di San Francesco d’Assisi completamente integra, con il motto “in piedi tra le rovine”. Alimentati dal sacro fuoco per il nuovo anno ci auguriamo di avere la forza necessaria per mantenere le posizioni, alla stregua della statua di San Francesco durante i bombardamenti, di fronte agli attacchi a cui viene sottoposta oggi la polis, rimanendo in piedi in mezzo alle rovine morali del nostro tempo.