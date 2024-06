"Civitavecchia non è città a misura di disabile" • Terzo Binario News

Intervento della presidente del Tavolo Tecnico per la Cultura dell’Agibilità Elena De Paolis

“La nostra città è praticamente inaccessibile.

Non è facile muoversi, in particolare se si è disabili sia su sedia a ruote, se si è disabili sensoriali o disabili invisibili, se si è anziani, bambini, in stato di gravidanza od in un’altra di quelle situazioni che impediscono la piena fruizione dei luoghi

Politiche inadeguate e burocrazia miope complicano l’uso dei servizi. L’incontro tra individui e comunità si riduce e avviene sempre meno.

Per riuscire a mutare questo quadro un contributo può arrivare dal confronto tra punti di vista riferiti a scelte della pianificazione urbanistica, soluzioni della progettazione urbana, esperienze di chi vive le forme di disabilità, politiche e strategie delle amministrazioni pubbliche virtuose, ma sono necessarie anche nuove prospettive di ricerca. Parole chiave Accessibilità integrata delle città, pianificazione e progettazione condivise, fruizione strutturale e percettiva, rigenerazione urbana sostenibile.

Si sottopongono all’attenzione dei candidati sindaco le azioni e gli obiettivi finalizzati a quanto sopra esposto.

Descrizione azioni e obiettivi:

Partecipare, con il punto di vista delle persone con disabilità, al progetto del Comune di Civitavecchia al fine di avviare un programma per una vasta riqualificazione della città rendendola una città per tutti

Vigilare e dare suggerimenti affinché si eliminino le barriere esistenti e non se ne costruiscano di nuove in modo che tutti gli spazi siano effettivamente accessibili a tutti.

Adottare, come standard urbanistico la dotazione di spazi convenzionati per servizi a persone con disabilità

Istituire la Commissione PEBA/Accessibilità ed uno sportello di ascolto in considerazione dell’adozione del PEBA

Chiedere di visionare i progetti tramite la commissione sopra indicata del Comune

Dare la disponibilità a programmare dei corsi di aggiornamento per i tecnici del Comune sull’Accessibilità e le barriere sensoriali

Partecipare al migliore collegamento con i Progettisti del Comune

Interventi sulla tempistica

Prendere contatti con i vari Enti e attraverso la Commissione PEBA/Accessibilità visionare i progetti. I successivi tempi di progettazione e verifica verranno definiti con gli attori dei singoli interventi di riqualificazione

Finanziamenti (quanto e dove si possono reperire) creando un ufficio apposito con personale specializzato.

Introdurre l’aspetto innovativo della fattiva collaborazione tra: le Associazioni di volontariato che si occupano di disabilità; la Cooperazione Sociale; il Comune; la ASL RM4. Il tutto per rendere la città più accessibile

Esporre il tutto, ad incarico ricevuto per finalizzare le dette, mediante una dettagliata relazione

Prevenire le criticità mediante accordi transattivi e conciliativi con Enti, Società e Persone fisiche

Agire nelle opportune Sedi di Giustizia se necessario

NELL’IMMEDIATO:

Organizzare eventi politici e non in luoghi accessibili, (abbiamo purtroppo visto negli ultimi tempi scelte un po’ scellerate e non accessibili)

Prevedere un progetto che riguardi le attività private aperte al pubblico per una idonea accessibilità

Auspicando una fattiva collaborazione finora negata, restiamo in attesa del risultato elettorale finale”.

Il presidente Elena De Paolis