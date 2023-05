Civitavecchia Calcio: Manelli nuovo tecnico, Fischer dg • Terzo Binario News

“L’Asd Civitavecchia Calcio1920 è lieta di annunciare che la guida tecnica della prima squadra, per la stagione 2023/2024, è stata affidata a Stefano Manelli.

Di età giovanissima e grandi prospettive (31 anni), ma per questo non di poca conoscenza della categoria visto il suo cammino calcistico e la sapienza tecnica ammirata, mister Manelli ha militato nelle ultime nove stagioni con la W3.

Dapprima come giocatore per poi sedersi in panchina, dalla Terza Categoria fino all’exploit nella scorsa stagione del massimo campionato regionale, quando al secondo anno di Eccellenza è arrivato a sfiorare la Serie D; sogno svanito solo dopo il play off perso all’Armando Picchi contro il Livorno.

A mister Manelli va il più caloroso dei benvenuti e l’augurio di fregiarsi, con i colori neroazzurri, di altri prestigiosi traguardi”.

La società inoltre annuncia l’ingresso in società di Valerio Fischer. Nell’ultima stagione alla Polisportiva Favl Cimini, annovera tra le precedenti esperienze collaborazioni con Fidene, Sff Atletico, Boreale e Ladispoli, e nell’organigramma societario ricoprirà il ruolo di nuovo direttore generale.