Civitavecchia accoglie il turismo sostenibile di alta gamma: successo per le giornate di promozione territoriale con Incitur e Etruskey DMO • Terzo Binario News

Si è conclusa con grande successo la due giorni dedicata alla scoperta del territorio della “Terra dei Re” organizzata da Incitur ed Etruskey DMO, in collaborazione con ECOLUXURY, la fiera internazionale del turismo sostenibile di alta gamma.

L’iniziativa ha permesso a dodici operatori turistici provenienti da tutto il mondo di vivere un’esperienza immersiva nel nostro territorio, alla scoperta delle sue bellezze naturali, culturali e delle sue tradizioni, rafforzando la rete di cooperazione tra pubblico e privato.

L’Assessore al Turismo, Piero Alessi, ha dichiarato: “Civitavecchia è orgogliosa di partecipare a queste iniziative che mettono in luce il nostro patrimonio unico e valorizzano un modello di turismo sostenibile e di qualità. La collaborazione con operatori e istituzioni del settore ci permette di costruire un’offerta turistica che rispetta il nostro territorio e offre esperienze autentiche ai visitatori.”

Anche il Sindaco di Civitavecchia ha espresso soddisfazione: “Questi eventi rappresentano un’opportunità preziosa per la nostra città. Accogliere operatori internazionali e mostrar loro l’unicità del nostro territorio ci permette di rafforzare il legame tra sviluppo economico e tutela del patrimonio. La collaborazione tra amministrazione, imprese e operatori come Incitur è fondamentale per garantire un turismo di qualità che rispetti e sostenga la nostra comunità.”

Le giornate dedicate al fam trip hanno sottolineato l’importanza del lavoro congiunto tra amministrazioni locali, imprese e associazioni di categoria. Questo approccio collaborativo, favorito dal progetto DMO Etruskey, è essenziale per un turismo che non solo porta valore economico al territorio, ma ne garantisce anche la sostenibilità e la conservazione.

Un ringraziamento speciale va a Federica Scala, allo staff di Etruskey DMO e a Ludovica Pace di ECOLUXURY per il grande impegno profuso nell’organizzazione, nonché agli operatori locali e ai rappresentanti istituzionali che hanno partecipato, rendendo possibile questo evento e contribuendo alla promozione del nostro territorio a livello internazionale.