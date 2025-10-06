Spank va salvato dal canile, è pronto a divertirsi con un padrone dinamico • Terzo Binario News

Sono passati tanti anni e SPANK è ancora alla ricerca di una casa. SPANK simpatico tipo pastore di brie, nato 20.12.2017. Di taglia media, adatto a persone dinamiche, sportive e di polso per gestire la sua irruente vitalità.

NON PERMETTIAMO CHE UN BOX DI CANILE SIA LA SUA CASA PER SEMPRE

SPANK E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo , previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159