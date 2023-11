Ciclista ventenne travolto da un camion, muore ragazzo di Roma • Terzo Binario News

Tre vite spezzate, tre vite giovani senza più un futuro. Prosegue senza sosta nel weekend la striscia di sangue sulle strade del Lazio. L’ultima vittima ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica sulla variante Appia Formia-Garigliano. Il ragazzo, un 22enne, era in sella alla sua bici e camminava lungo il ciglio della strada quando un camion lo ha travolto. Il camionista si è fermato a prestare soccorso ma il giovane era già morto. Disposta l’autopsia. Indagano i Carabinieri di Latina.

Potrebbe essere stata invece l’alta velocità o l’asfalto bagnato a causare la morte di altri due ventenni: venerdì notte l’auto dei due giovanissimi 20 e 21 anni si è schiantata contro un albero sulla Braccianese all’altezza di Manziana.

Ancora ignote le cause, gli accertamenti sono dei militari della stazione di Anguillara Sabazia.

E sempre venerdì a Gallicano del Lazio invece a perdere la vita è stato un uomo di 60 anni dopo lo scontro con l’auto condotta da una giovane di 20 anni sulla via Pedemontana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gallicano.

Incidente, fortunatamente senza vittime, invece domenica mattina questa volta a Roma in via di Torrevecchia: un mezzo dell’Ama è stato colpito da una vettura che procedeva a velocità sostenuta. L’autista e altre persone sono rimaste ferite, in modo non grave.

