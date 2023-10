Chiude la corsia taxi a Roma Termini: riqualificazione in piazza dei Cinquecento • Terzo Binario News

Da lunedì 16 ottobre avvio alla realizzazione di un nuovo molo dedicato

Al via i lavori di riqualificazione in Piazza dei Cinquecento.

Il progetto riguarda alcuni aspetti funzionali dell’area, di decoro urbano nelle zone adiacenti e di adeguamento della viabilità circostante, che andranno a migliorare i servizi alla città e ai viaggiatori in partenza e in arrivo alla Stazione Termini.

Da lunedì 16 ottobre prossimo, quindi, la corsia riservata ai taxi sulla piazza chiuderà definitivamente per dare avvio alla realizzazione di un nuovo molo dedicato. Contestualmente, per ovviare ai possibili disagi, il Gruppo FS Italiane ha previsto un molo taxi provvisorio, antistante la stazione e all’interno ha predisposto pannelli informativi con indicazioni per i viaggiatori in uscita da Roma Termini.

Le società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, Rete Ferroviaria Italiana, Grandi Stazioni Rail e Anas, oltre a FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano, sono al lavoro per semplificare il transito e la mobilità integrata delle persone attraverso segnaletica stradale e cartellonistica luminosa in stazione con le indicazioni per raggiungere taxi, bus e altri punti di interesse come, ad esempio, il deposito bagagli.

Per quanto riguarda le persone con disabilità è sempre possibile rivolgersi alle Sale Blu di RFI. Gli addetti sapranno indicare e indirizzare i viaggiatori che dovessero avere bisogno di accompagnamento, verso i percorsi di uscita più convenienti su Piazza dei Cinquecento o sulle vie adiacenti alla stazione.

La cantierizzazione prevede, entro il prossimo 16 ottobre, una viabilità provvisoria interna a Piazza dei Cinquecento per il servizio taxi, necessaria a mantenere attivo il servizio sul fronte stazione durante i lavori per la realizzazione del nuovo molo dedicato.

L’assetto provvisorio del servizio non darà luogo a sostanziali variazioni di percorrenza per gli utenti che dovranno prendere il taxi, poiché è adiacente all’uscita della stazione e ben collegata con un percorso privo di barriere architettoniche. Inoltre, la sistemazione provvisoria per i taxi prevede un’area di fermata per almeno 43 vetture e una circolazione agile sia in entrata che in uscita da via De Nicola.

La cantierizzazione prevede la realizzazione anche di un capolinea provvisorio per gli autobus, con ingresso da via de Nicola e uscita su via Giolitti. Gli autobus si attesteranno su banchine provvisorie realizzate in prossimità del marciapiede sul fronte della stazione e, solo alcune linee, sulla corsia di ingresso direttamente sul marciapiede esistente.

I viaggiatori che necessitano di parcheggiare la propria auto, o di usufruire del servizio Kiss&Ride, potranno utilizzare i due parcheggi Metropark. Uno si trova in via Marsala 27, attiguo ai binari della stazione e dispone di 33 i posti auto, di cui uno dedicato a persone con disabilità. L’altro è situato in via Marsala 53 ed è un multipiano da 1.400 posti, di cui 27 riservati a persone con disabilità.