Cgil, "Il lavoro dai mille nomi": oggi a Roma convegno sul futuro dell'assistenza - Terzo Binario News

Oggi venerdì 18 marzo dalle ore 16 presso la sede CGIL di Roma e Lazio in Via Buonarroti 16 (primo piano sala Alberto Fredda) ci sarà l’iniziativa “ Il lavoro dai mille nomi. Il futuro della assistenza agli alunni con disabilità”.

Si tratta di un dibattito sul futuro dei servizi AEC/OEPAC e sul

riconoscimento del profilo professionale in cui assistenti specialistici, assistenti

alla comunicazione, tiflodidatti, che lavorano ogni giorno nelle nostre scuole

per garantire il diritto allo studio e alla integrazione alle alunne e alunni con

disabilità, sordi, ciechi si confrontano con la deputata Elena Carnevali

capogruppo della Commissione Affari sociali della Camera che sta discutendo

un disegno di legge per la istituzione del profilo professionale; Eleonora Mattia

Presidente della Commissione lavoro, formazione, diritto allo studio e istruzione

della Regione Lazio e Claudia Pratelli Assessora alla Scuola, lavoro e

formazione del Comune di Roma.

Con questa iniziativa la FP CGIL vuole dare un contributo per superare i

problemi che affliggono questo settore e impediscono il reale e concreto

esercizio del diritto allo studio per le alunne e alunni con disabilità.

Ovvero la mancanza di un profilo professionale unico nazionale fa si che figure con formazione e esperienza professionale assai diversa da un territorio all’altro

della nostra regione sia chiamata ad esercitare questa professione, la gestione

affidata alle gare al massimo ribasso.

In cui il ribasso è la qualità del servizio offerto alle bambine e bambini, a cui per la maggioranza della nostra regione gli enti locali si affidano, la disomogenietà delle ore di assistenza garantite da territorio a territorio ( nel comune di Roma da Municipio a Municipio ci sono grandi differenze); la mancata previsione dei recuperi delle ore di assistenza che non sono state usufruite nel corso dell’anno ogni volta che la scuola è chiusa o alunno è malato; il mancato coinvolgimento nei centri estivi e nelle attività extracurriculari dell’assistente con automatica esclusione da tutte queste attività delle alunne e alunni con disabilità, solo per citare le maggiori.

Problemi che se non affrontati subito da Regione e Comuni rischiano di

replicarsi anche nel prossimo anno scolastico come ogni anno da decenni

condannando queste alunne e alunni, queste bambine e bambini, ad un diritto

allo studio eventuale, parziale, solo se avanzano fondi.

Per partecipare alla iniziativa o ricevere la cartella stampa contattare

Giovanni Alfonsi 3346420795

Adriana Bozzi 345469026